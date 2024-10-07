Плодородные участки в Карелии зарастают сорняками

На площади больше 5 тысяч гектаров выявили нарушения земельного законодательства За девять месяцев текущего года Россельхознадзор Карелии проверил больше восьми тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
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