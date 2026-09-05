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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Именно Головин – лучший футболист России, а не Сафонов. Это очевидно. Матвея так вознесли из‑за трофеев «ПСЖ». Но он молодец, играет в лучшем клубе Европы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшим российским футболистом  Александра Головина , а не Матвея Сафонова .

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