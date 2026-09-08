Гаити: Стефани Польтр, директор Национального офиса партнерства в образовании (ONAPÉ), была похищена вместе с активистом Ме Калебом Жан-Батистом и двумя полицейскими подозреваемыми членами банды Кокорат Сан Рас в районе Грос-Морн департамента Артибонит 7 сентября.
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