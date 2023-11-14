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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске

Задержан сторонник украинских националистов, заявили в ведомствеТеррористический акт в одном из административных зданий Челябинска планировал совершить гражданин России, являющийся «сторонником идеологии украинской националистической организации».

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