Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске

Задержан сторонник украинских националистов, заявили в ведомствеТеррористический акт в одном из административных зданий Челябинска планировал совершить гражданин России, являющийся «сторонником идеологии украинской националистической организации».
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