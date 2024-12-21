Трамп намерен продолжать помогать Украине — FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
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