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Русская весна

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Трамп намерен продолжать помогать Украине — FT

Трамп намерен продолжать помогать Украине — FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

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