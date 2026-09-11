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Газета.ру

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Бывшая любовь Карла III Давина Морли скончалась на 76 году жизни

Бывшая любовь Карла III Давина Морли скончалась на 76 году жизни

В Великобритании скончалась бывшая возлюбленная короля Карла III Давина Морли (урожденная Шеффилд), которую в 1970-х прочили в королевы — до того, как Чарльз женился на принцессе Диане.

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