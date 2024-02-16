Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Главы государств и международных организаций поздравляют китайский народ с праздником Весны

Пекин, 14 февраля /Синьхуа/ -- Иностранные лидеры и руководители международных организаций продолжают направлять послания генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину, поздравляя китайский народ с праздником Весны и наступлением Нового года Дракона по китайскому лунному календарю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх