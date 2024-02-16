Главы государств и международных организаций поздравляют китайский народ с праздником Весны

Пекин, 14 февраля /Синьхуа/ -- Иностранные лидеры и руководители международных организаций продолжают направлять послания генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину, поздравляя китайский народ с праздником Весны и наступлением Нового года Дракона по китайскому лунному календарю.
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