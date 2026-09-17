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Аналитик Мэттью Хайланд ожидает роста биткоина выше $90 000 к ноябрю

Аналитик Мэттью Хайланд ожидает роста биткоина выше $90 000 к ноябрю

Аналитик криптовалютного рынка Мэттью Хайланд представил прогноз, согласно которому биткоин способен подняться выше отметки $90 000 уже к ноябрю.

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