Вопрос на засыпку: сколько цветов нужно дарить, чтобы не обидеть человека?

Есть определённые традиции, но не жёсткие предписания.Важно ли, сколько цветов вы дарите В нашей стране есть традиция преподносить в подарок только нечётное количество цветов, а чётное — возлагать на могилу.
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