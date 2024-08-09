Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Вопрос на засыпку: сколько цветов нужно дарить, чтобы не обидеть человека?

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