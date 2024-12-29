В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает пресс-служба телекомпании.
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