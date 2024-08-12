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Русских бьют в Киргизии бьют, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Русских бьют в Киргизии бьют, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Почва русофобии в Киргизии, удобренная «языковыми патрулями», деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием дискриминационных законов, включая реабилитацию бандитов, басмачей и пособников нацистов, уже даёт кровавые всходы.

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