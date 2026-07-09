Министр Азербайджана: делимитировано 13 км границы с Арменией

Азербайджан и Армения делимитировали около 13 км государственной границы. По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, страны создали комиссии для продолжения процесса, который охватывает участок от границы с Грузией до Ирана.
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