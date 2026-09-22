G7 foreign ministers demand Iran stop arming Houthis in Yemen

Iran's arming of Houthi rebels in Yemen is threatening regional stability and global energy security and must stop, foreign ministers of the G7 said.
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