Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Eduard

Дв уж,в какомнто смысле Путин либерален,а церемонится тут нельзя.Это изнза его либеральности столько санкций на Россию и Росмиян ввели.Врезал бы пару раз по столицам Европы,все эти провокации и притязания к Украине прекратились!.Сталин бы не церемонился,к нему бы санкции не ввели! Жесче надо быть,доброту Запад не приемлет,только гпубую силу и кровь!