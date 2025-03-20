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Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Политнавигатор Западу и Украине лучше договориться с президентом России сегодня. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Дв уж,в какомнто смысле Путин либерален,а церемонится тут нельзя.Это изнза его либеральности столько санкций на Россию и Росмиян ввели.Врезал бы пару раз по столицам Европы,все эти провокации и притязания к Украине прекратились!.Сталин бы не церемонился,к нему бы санкции не ввели! Жесче надо быть,доброту Запад не приемлет,только гпубую силу и кровь!
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1 д.
Eduard
Я бы с Украиной и Европой не церемонился! Отучу воровать раз и навсегда!
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1 д.
Е
Евгений
Что за шняга, какой на хрен гиркин-стрелков?
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1 д.
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