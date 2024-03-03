Собянин: москвичи проголосовали за любимые места для зимнего отдыха

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители города выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице, где можно было покататься на коньках или лыжах.
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