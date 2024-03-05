﻿Стал известен график приостановки газа в Туле в марте

Тулагоргаз опубликовал график приостановки газа в Туле на этот месяц. Голубое топливо будут отключать на время из-за работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии