Семьям с детьми предлагают помочь с погашением ипотеки

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки семьям, где в период с 2024 года родился ребенок.
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