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Когда выходные превращаются в муку: 6 сигналов, что пора менять работу

Вы просыпаетесь в воскресенье с мыслью: «О, еще один выходной — это же здорово!» — но уже к вечеру чувствуете себя так, будто вас затягивает в болото из усталости и раздражения.

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