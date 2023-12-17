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Microsoft избавила пользователей Windows от «принтерного проклятия», вызванного пр...

Microsoft избавила пользователей Windows от «принтерного проклятия», вызванного пр...

Microsoft избавила пользователей Windows от «принтерного проклятия», вызванного приложением HP SmartВ прошлом месяце Microsoft выпустила обновление для Windows 11 и Windows 10, после загрузки которого на компьютеры самопроизвольно устанавливалось приложение HP Smart от Hewlett Packard, причём это происходило даже при полном отсутствии у пользователей оборудования компании.

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