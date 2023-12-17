Microsoft избавила пользователей Windows от «принтерного проклятия», вызванного пр...

Microsoft избавила пользователей Windows от «принтерного проклятия», вызванного приложением HP SmartВ прошлом месяце Microsoft выпустила обновление для Windows 11 и Windows 10, после загрузки которого на компьютеры самопроизвольно устанавливалось приложение HP Smart от Hewlett Packard, причём это происходило даже при полном отсутствии у пользователей оборудования компании.