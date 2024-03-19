Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    хохляндия исчезнет как страна ))территория без людей долго ничьей не будет.Мужчин не осталос...
  • Олег Самойлов
    Верно! Государственный сектор - оборонный и ОСНОВНЫЕ, КЛЮЧЕВЫЕ отрасли экономики, например, военное судостроение, вое...Социалистический ...
  • Анатолий Страшко
    Ой неправда. На себя они работают ночами. Отдыхая днем. Так в СССР на колхозных полях было в УССР.Мужчин не осталос...

Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Оперная певица и иноагент Мария Максакова сообщила, что у всех несогласных россиян наконец появился настоящий выбор — не сидеть и жаловаться, а вступать в добровольческие террористические организации вроде тех, что называют себя РДК или «Легион «Свобода России» (запрещены в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх