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Царьград

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Штегнер опроверг критику Шредера за визит к Путину в Москву

Штегнер опроверг критику Шредера за визит к Путину в Москву

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Москву, чем вызвал бурную реакцию в Германии. Визит, по словам эксперта Ральфа Штегнера, мог способствовать миру, а встреча с Владимиром Путиным накануне его дня рождения привлекла внимание политиков и СМИ.

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