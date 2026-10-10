Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Москву, чем вызвал бурную реакцию в Германии. Визит, по словам эксперта Ральфа Штегнера, мог способствовать миру, а встреча с Владимиром Путиным накануне его дня рождения привлекла внимание политиков и СМИ.