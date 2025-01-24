Нетаньяху заступился за Маска после скандала с двусмысленным жестом

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска назвал "большим другом" Израиля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после скандала с жестом, похожим на нацистское приветствие, который продемонстрировал Маск.
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