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Сокровища детворы: вот что коллекционировали подростки в СССР - проверьте, может осталось

Сокровища детворы: вот что коллекционировали подростки в СССР - проверьте, может осталось

В СССР почти каждая мелкая вещь считалась настоящим сокровищем для детей. Фантики, календарики, марки — хранились в красивых коробках и альбомах.

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