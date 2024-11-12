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Царьград

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Губернатор Травников рассказал о встрече с Никитой Михалковым

Губернатор Травников рассказал о встрече с Никитой Михалковым

Легендарный кинорежиссёр и актёр посетил Новосибирск, чтобы провести свой творческий вечер.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился впечатлениями от встречи с прославленным кинорежиссёром, актёром и сценаристом Никитой Михалковым.

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