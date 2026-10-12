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Орловские новости

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Орловскую школу на Родзевича-Белевича подключают к теплоснабжению

Орловскую школу на Родзевича-Белевича подключают к теплоснабжению

Строящаяся на улице Родзевича-Белевича школа на 1 225 учеников, в настоящее время подключается к системе теплоснабжения.

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