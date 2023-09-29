"Если дружба, то только как с Казахстаном", - Пашинян потребовал от русских оплаты

Politiki.net Премьер-министр Армении решил поправить материальное положение страны, за счет Российской Федерации.
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