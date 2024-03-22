Опубликованы списки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

По словам главы Минздрава Мурашко, в больницах находятся 115 человек. Подмосковный Минздрав опубликовал первые списки госпитализированных из «Крокус Сити Холла», на который накануне вечером совершили атаку террористы, сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
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