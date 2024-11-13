Агата Муцениеце призналась, что совершала ошибки в воспитании сына от Павла Прилучного: «Пробный варик»

Сейчас Агата Муцениеце проживает непростые времена. Несмотря на решение суда оставить 11-летнего Тимофея с мамой, он живет с отцом Павлом Прилучным, о чем актриса не так давно с горечью высказалась в личном блоге.
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