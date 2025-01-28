Американские учёные создали революционный препарат для лечения тяжёлой формы цирроза печени

С его помощью специалисты надеются изменить подход к избавлению от этого недуга.Биотехнологическая компания Akero Therapeutics из США добилась значительного прогресса в лечении тяжёлых заболеваний печени.
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