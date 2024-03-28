Зеленский заявил о нежелании государств посещать саммит в Швейцарии из-за РФ

Global Look Press/Maksim Konstantinov Ряд государств не хочет посещать мирной конференции в Швейцарии по решению украинского конфликта, на которую не приглашена Россия, поскольку не желают портить отношения с нашей страной.
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