В калужской деревне при пожаре пострадал человек

22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом.
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