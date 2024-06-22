НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В калужской деревне при пожаре пострадал человек

В калужской деревне при пожаре пострадал человек

22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх