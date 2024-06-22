В калужской деревне при пожаре пострадал человек

22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом22 июня в шестом часу утра на Молодежной улице в деревне Церковщина Спас-Деменского района загорелся двухквартирный дом.