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Алаудинов заявил, что Киев обманул с коридором для жителей Суджи

Алаудинов заявил, что Киев обманул с коридором для жителей Суджи

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители комендатуры в Судже Курской области из числа ВСУ обманули с коридором для мирных жителей города.

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