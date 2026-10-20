Главное в тезисах: Автор ставит под сомнение статус России как великой державы и утверждает, что договоренности о нерасширении НАТО на Восток были нарушены странами Запада, прежде всего США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым