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Кевин Дюрэнт реализовал победный бросок в игре с «Далласом»

Кевин Дюрэнт реализовал победный бросок в игре с «Далласом»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт принес победу своей новой команде в игре против «Далласа». За 12 секунд до сирены при счете 126:126 он отметился броском со средней дистанции.

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