Селин обратился к Макаревичу — призвал перестать «изливать яд на Россию»

Известный актер Сергей Селин, прославившийся ролью в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», выступил с эмоциональным обращением к Андрею Макаревичу*, легенде советской рок-музыки, ныне проживающему в Израиле.
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