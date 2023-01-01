Администрация города создаст условия для увеличения количества водного транспорта на экологически чистом топливе

﻿﻿ПАО «Газпром» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подписали соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве по развитию использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива топливо на водном транспорте в акватории северной столицы.