Администрация города создаст условия для увеличения количества водного транспорта на экологически чистом топливе

ПАО «Газпром» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подписали соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве по развитию использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива топливо на водном транспорте в акватории северной столицы.
Популярные статьи
- Вторая партия самолётов Су-34 образца 2022 года передана в армию
- Россия мощная, богатейшая страна, и ей совершенно не стоит так много уповать на дружественные страны, заявил Альберт Бахтизин – директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН)
- Помните, как в школе говорили, что он пешком ради учебы из Холмогор в Москву шел
Свежие комментарии