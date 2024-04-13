Окупится ли мост на Сахалин?

Всё верно.Космос тоже никогда не окупится напрямую,как и питерская дамба,защищающая город от наводнений.Много чего деньгами не измерить.

Иван Иваныч

Это в частном деле есть окупаемость. А в Государственном это только целесообразность. Решение принято и мост будет построен. И чего говорить окупится не окупится, этот мост строит ГОСУДАРСТВО. Тем более Путин выполнит желание Сталина.