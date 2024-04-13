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Театр абсурда

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Окупится ли мост на Сахалин?

Окупится ли мост на Сахалин?

Объясняю на пальцах Сегодня поспорил со знакомым на эту тему. И вот что хотелось бы сказать для начала.

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Комментарии
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Александр
Всё верно.Космос тоже никогда не окупится напрямую,как и питерская дамба,защищающая город от наводнений.Много чего деньгами не измерить.
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13 час.
Иван Иваныч
Это в частном деле есть окупаемость. А в Государственном это только целесообразность. Решение принято и мост будет построен. И чего говорить окупится не окупится, этот мост строит ГОСУДАРСТВО. Тем более Путин выполнит желание Сталина.
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13 час.
М
Мария
Мост - это вообще не про окупаемость! А про связь с материком.
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4 час.

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