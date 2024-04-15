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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Павлюченко: «Мне больно наблюдать за «Спартаком», это моя родная команда. Шансы в Кубке будут, только если «Зенит» полностью выставит второй состав»

В среду «Зенит» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре команда из Санкт-Петербурга одержала победу (2:1).

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