Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил понять, почему излучение атомов водорода проходит через газовое облако, блокирующее его после Большого Взрыва

Астрономы, ведущие исследования при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб», смогли раскрыть одну из самых загадочных тайн астрономии — почему свет атомов водорода, который должен был быть блокирован газом, наблюдается в среде галактик ранней Вселенной.
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