iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил понять, почему излучение атомов водорода проходит через газовое облако, блокирующее его после Большого Взрыва

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил понять, почему излучение атомов водорода проходит через газовое облако, блокирующее его после Большого Взрыва

Астрономы, ведущие исследования при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб», смогли раскрыть одну из самых загадочных тайн астрономии — почему свет атомов водорода, который должен был быть блокирован газом, наблюдается в среде галактик ранней Вселенной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх