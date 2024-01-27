Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть

Леонид Руси

Самое смешное, что автор пишет... РУССКИЕ ))) Наш бы написал... МЫ, или НАША... Мы слабее7 ))) Да у нас сильнейшая армия в мире!!! Но в одном он прав... В случае мировой войны будут уничтожены все столицы врага, флот потоплен. Атомные и водородные бомбы сделают своё дело... Мы пойдём в рай, а НАТО в ад к чертям, какими они и являются по своей примитивной сущности. В конце концов... мы все здесь духи... и потому после смерти тела продолжаем жить там, откуда нас сюда присылают... из мира духов. Так что в ближайшие годы глобальной войны не будет... Иначе западу кирдык!