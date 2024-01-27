КОТ КОСТЯН Будущее не предрешено, но активно моделируется, а наиболее желанным вариантом для Запада является конфликт с Россией.
Приграничные территории России в НАТО хотят изъять. Но как поведут себя русские? Ответ есть
Комментарии
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Леонид Руси
Самое смешное, что автор пишет... РУССКИЕ ))) Наш бы написал... МЫ, или НАША... Мы слабее7 ))) Да у нас сильнейшая армия в мире!!! Но в одном он прав... В случае мировой войны будут уничтожены все столицы врага, флот потоплен. Атомные и водородные бомбы сделают своё дело... Мы пойдём в рай, а НАТО в ад к чертям, какими они и являются по своей примитивной сущности. В конце концов... мы все здесь духи... и потому после смерти тела продолжаем жить там, откуда нас сюда присылают... из мира духов. Так что в ближайшие годы глобальной войны не будет... Иначе западу кирдык!
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16 час.
Марина Козуб
Адская картина нарисована... Это может случится, если эти "умники" из ЕС и США лишаться разума. Ну тогда им будет легче умирать, не сознавая происходящего. ГОСПОДИ . СПАСИ НАС ОТ ТАКОГО АДА, И ПОМИЛУЙ НАС ГРЕШНЫХ. Пусть они умирают, если им так хочется. А мы хотим жить....
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15 час.
Горыныч
А самое главное автор забыл - НАРОД! Любая супер армия завязнет в боях с НАШИМ народом. Ну и плюсом наши просторы.
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13 час.
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