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Медведев: России пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО

Медведев: России пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО

Россия демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения к партнерам, помогала Украине и пыталась договориться с Западом, однако надежды на конструктивное взаимоотношения не оправдались, о чем в интервью aif.

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