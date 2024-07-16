Медведев: России пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО

Россия демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения к партнерам, помогала Украине и пыталась договориться с Западом, однако надежды на конструктивное взаимоотношения не оправдались, о чем в интервью aif.
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