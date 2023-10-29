Зарема заявила, что футбольное поле "Факела" подходит только для Медиалиги

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля на стадионе в Воронеже, где прошел матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным "Факелом" и красно-белыми.
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