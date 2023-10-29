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Зарема заявила, что футбольное поле "Факела" подходит только для Медиалиги

Зарема заявила, что футбольное поле "Факела" подходит только для Медиалиги

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля на стадионе в Воронеже, где прошел матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным "Факелом" и красно-белыми.

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