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Матвей Кисляк: «Ни разу не смотрел ни «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что не является фанатом фильмов про супергероев. Перед матчем с «Локомотивом» в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2) ЦСКА выпустил промо-ролик, в котором показал Кисляка в образе Человека-паука.

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