Монеточка и Noize MC могут получить Нобелевскую премию мира

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, и рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC (оба признаны в РФ иностранными агентами), номинированы на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году, сообщил журналист Владимир Раевский в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).