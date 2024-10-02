Шарль Леклер о Ньюи: «Его решение не стало разочарование, ведь нельзя сказать, что «Феррари» не пыталась его заполучить»

Леклер спокойно воспринял отказ Ньюи от перехода в Скудерию. Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» вел переговоры с «Феррари», но в итоги принял решение присоединиться к «Астон Мартин», где получил более выгодные условия.