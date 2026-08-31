Седокова рассказала, как борется с кожным заболеванием

Анна Седокова годами борется с тяжелыми приступами крапивницы, которые превращают ее жизнь в настоящий кошмар: тело покрывается горящими красными пятнами, лицо распухает, а из-за отека становится трудно глотать.
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