Японский министр обороны потребовал прекратить полеты ВВС США над страной

Глава военного ведомства заявил об этом на экстренном совещании. Министр настаивает на прекращении полетов до тех пор, пока ВВС США не примут убедительных мер по обеспечению безопасности Министр обороны Японии Нобуо Киси в среду потребовал прекратить в стране полеты боевых самолетов ВВС США F-16, один из которых во вторник после неполадки сбросил во время полета свои подвесные топливные баки в густонаселенном районе на севере острова Хонсю.