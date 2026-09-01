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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циципас – в ответ на вопрос про травму спины, от которой страдал год назад: «Ты доведешь меня до слез. Боже, я вообще об этом забыл»

Стефанос Циципас после победы на Артуром Фисом в первом круге US Open (4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4) сравнил свое состояние с тем, что было год назад.

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