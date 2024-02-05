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В США предложили не позволять Карлсону вернуться на родину из-за возможного интервью с Путиным

В США предложили не позволять Карлсону вернуться на родину из-за возможного интервью с Путиным

Бывший глава администрации вице-президента США Билл Кристол написал в социальных сетях, что, возможно, следует полностью предотвратить возвращение журналиста Такера Карлсона в США до тех пор, пока представители страны не разберутся в происходящем.

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Комментарии
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Александр Батт
В США душат свободу слова.
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8 час.
Аудрюс
Вот она свобода слова по американски! В США людей, которые говорят правду о происходящем в мире, можно по пальцам пересчитать! Да и с теми распраляются любыми достумными, чаще незаконными путями... Как бы и с Карлсоном чего нибудь не произошло! Под машину может попасть, метеорит на голову упадет... У них все может случится....
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8 час.
Ингерман Ланская
пиндосия идёт по пути совдепии - рушат памятники, давят инакомыслие, у руля плесень...
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2 час.

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