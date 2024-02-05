В США предложили не позволять Карлсону вернуться на родину из-за возможного интервью с Путиным

Аудрюс

Вот она свобода слова по американски! В США людей, которые говорят правду о происходящем в мире, можно по пальцам пересчитать! Да и с теми распраляются любыми достумными, чаще незаконными путями... Как бы и с Карлсоном чего нибудь не произошло! Под машину может попасть, метеорит на голову упадет... У них все может случится....