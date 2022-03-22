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Глебов не против снижения зарплат: «Пойдем навстречу руководству «Ростова», если нужно будет»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном снижении зарплат в РПЛ. – Нет ощущения, что скоро клубы начнут пересматривать контракты футболистов в сторону резкого снижения зарплат? — Ну, пусть пересматривают.

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